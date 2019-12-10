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Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Fernandez: "İçinde bulunduğumuz durum çok kötü"

6 saat önce

BUENOS Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez, başkanlık yemin töreninden önce, "İçinde bulunduğumuz durum çok kötü.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Fernandez:

BUENOS Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez, başkanlık yemin töreninden önce, "İçinde bulunduğumuz durum çok kötü. Baktığınızda 10 Arjantinlinin 4'ü fakirlik seviyesinde. Bu açıdan bakınca problemin büyüklüğünü anlıyorsunuz." dedi.

Fernandez, Radio Con Vos'da katıldığı bir programda, devlet başkanlığı yemini etmesinin birkaç saat öncesinde ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arjantin'in borcunun büyük bir problem olduğunu belirten Fernandez, "İçinde bulunduğumuz durum çok kötü. Baktığınızda 10 Arjantinlinin 4'ü fakirlik seviyesinde. Bu açıdan bakınca problemin büyüklüğünü anlıyorsunuz. Macri'nin IMF ile olan borcu yeniden yapılandırma isteği, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından teknik olarak default (ülkenin borcunu ödeyemeyecek durumda olması) olarak değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Alberto Fernandez, ülkenin gidişatının değişeceğini, bu değişimin bir anda olmayacağını ancak gelecekte hükümetinin halk için çalıştığının anlaşılacağını kaydetti.

Seçim döneminde verdiği sözlere de değinen Fernandez, "Vaat politikasına inanmıyorum, az konuşup çok iş yapalım. Arjantin'de fakir sayısının azalması ve herkesin iş sahibi olması için yorulmaksızın çalışacağım. Yapmak istediklerimden neler kazandığımı zaman gösterecek, büyük bir fırsata sahibim, milyonlarca Arjantinli benim istediğim şeyi istiyor." diye konuştu.

Fernandez, Ulusal Kongre'de düzenlenen yemin töreni ile bugün resmi olarak devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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