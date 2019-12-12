Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman: "Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak... - Son Dakika
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Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman: "Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak...

6 saat önce

BUENOS Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman, bakan olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, "Durum aşırı derecede hassas, makroekonomi çok ince bir çizgide seyrediyor.

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman:

BUENOS Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman, bakan olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, "Durum aşırı derecede hassas, makroekonomi çok ince bir çizgide seyrediyor. Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik." dedi.

Ekonomi Bakanlığı görevini dün üstlenen Guzman, kendisine görev süresince eşlik edecek ekibini açıklamasının ardından önceliğinin Arjantin'in son yıllarda yaşadığı ekonomik düşüşün önüne geçmek olduğunu belirtti.

Dış borçların ödenmesi için ülkenin gelişmesi gerektiğini ifade eden Guzman, "Durum aşırı derecede hassas, makroekonomi çok ince bir çizgide seyrediyor. Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak için geldik." diye konuştu.

Guzman, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı 57 milyar dolarlık IMF tarihinin en yüksek borç anlaşmasına ilişkin şunları kaydetti:

"IMF, bu anlaşmanın başarısız olduğunu ve Arjantin'deki ekonomik durumun vahim olduğunu kabul etti. Açık bir görüşme umuyoruz ancak bizim bazı kararlar almamız gerekiyor. Bu bizim programımız, bunu biz tasarlıyoruz. Anlaşmanın makro sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl uyarlanacağını araştıracağız. Bütün yatırımcılarla ve IMF ile yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Arjantin ekonomisini sakinleştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Arjantin'in şu ana kadar 44 milyar dolar aldığı anlaşma hakkında Guzman, borç ödemek için IMF'den borç almaya devam etmenin doğru olmadığını ancak üretken kapasiteyi artıran kamu yatırımları için ödenek alınabileceğini belirtti.

Guzman, enflasyonun 2019 yılı için yüzde 55 civarında olacağına dikkati çekerek, "Bizim tersine döndürmek için geldiğimiz durum bu. Devlet başkanının bana emanet ettiği görev, Arjantin ekonomisini sakinleştirmek, düşüşü engellemek ve sürdürülebilir kalkınma sürecinin temellerini atmak." şeklinde konuştu.

Mauricio Macri hükümetinin ülkeyi batmanın eşiğine getirdiğini belirten Guzman, "Abartılı vaadlerde bulunmaya değil önceki yönetimin bıraktığı problemi çözmeye geldik." ifadesini kullandı.

Guzman, ülkede dolar alımına getirilen kısıtlamanın devam edeceğini ve 2020 yılı için daha fazla vergi düzenlemesi yapılmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Arjantin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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