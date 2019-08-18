Son Dakika Haberleri: Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu
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Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu

34 dakika önce

BUENOS Arjantin'de Hazine Bakanlığı görevinden istifa eden Nicolas Dujovne'nin yerine Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza gelecek.

Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu, System.String[]
BUENOS Arjantin'de Hazine Bakanlığı görevinden istifa eden Nicolas Dujovne'nin yerine Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza gelecek.
Arjantin resmi haber ajansı TELAM'ın resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Arjantin Hazine Bakanı Lacunza olacak.
Lacunza, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin 2015'ten bu yana yürüttüğü başkanlık döneminde üçüncü hazine bakanı olacak.
Arjantin'de geçen pazar düzenlenen ön seçimlerde Macri'nin liderliğini yaptığı Değişim İçin Bir Arada Koalisyonunun yüzde 32 oy alması ve ekonominin gerilemesi hükümetin kabinede değişikliğe gideceği söylentilerine neden olmuştu.
Lacunza, Macri'nin acil toplantı daveti üzerine tatilini yarıda keserek Buenos Aires'e gelmiş, ardından da Dujovne görevinden istifa etmişti.
Dujovne, Arjantin'in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tarihindeki en büyük borç olan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasında büyük rol oynamıştı.
Hernan Lacunza kimdir?
Hernan Lacunza, 2015 yılından beri yürüttüğü Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanlığı görevindeki başarılarıyla öne çıkıyor.
Lacunza yönetiminde, Buenos Aires eyaleti, 3 yıl üst üste faiz dışı fazla vermiş, geçen yıl bilanço 11 milyar Arjantin pezosu (1 milyar 120 milyon TL) fazla ile kapanmıştı.
Öte yandan, 2005-2008 yıllarında Arjantin Merkez Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Lacunza, 2013 - 2015 yıllarında da Buenos Aires Şehri Bankası Genel Müdürü olarak çalışmıştı.
Buenos Aires, Arjantin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:56 Kaynak: AA
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