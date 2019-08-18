Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu
1 saat önce
Nicolas Dujovne'nin Hazine Bakanlığı görevini bırakması üzerine, Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza yeni Hazine Bakanı olacak.
Nicolas Dujovne'nin Hazine Bakanlığı görevini bırakması üzerine, Buenos Aires
Eyaleti Ekonomi
Bakanı Hernan Lacunza yeni Hazine Bakanı olacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:19
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