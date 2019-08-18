Son Dakika Haberleri: Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu

1 saat önce

Nicolas Dujovne'nin Hazine Bakanlığı görevini bırakması üzerine, Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza yeni Hazine Bakanı olacak.

Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu, System.String[]
Nicolas Dujovne'nin Hazine Bakanlığı görevini bırakması üzerine, Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza yeni Hazine Bakanı olacak.
Buenos Aires, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı
Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı Düğün evi dehşet evine dönüştü! Tavuk alma eğlencesinde çıkan kavgada kan aktı Para isteyen cani evlat tabancayla vurdu, annesi "İntihar ettim" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:57:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'in yeni Hazine Bakanı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]