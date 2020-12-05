Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi

Arjantin, tıbbi malzeme ve yoksullar ile küçük işletmelere yardımları da içeren koronavirüs önlemlerini karşılamak için ülkenin en zenginlerine yeni bir vergi getirdi.

Senatörler, cuma günü "milyonerin vergisi" olarak adlandırılan tek seferlik vergiyi 26'ya karşı 42 oyla kabul ettiler.

Varlıkları 200 milyon pesodan (2,5 milyon dolar) fazla olan yaklaşık 12.000 kişiden vergi alınacak.

Arjantin'de şimdiye kadar 1,5 milyona yakın koronavirüs vakası ve yaklaşık 40.000 ölüm kaydedildi.

Sadece yaklaşık 45 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen ülke, ekim ayında dünya çapında bir milyon doğrulanmış vaka bildiren beşinci ülke haline geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları; işsizlik, yüksek yoksulluk seviyeleri ve devasa devlet borcu ile mücadele eden ekonomiyi daha da sıkıntıya soktu. Arjantin, 2018'den beri resesyonda.

Öğrencilere burslar da ödenecek

Hazırlayıcılarından biri, yeni yasanın vergi mükelleflerinin yalnızca yüzde 0,8'ini etkileyeceğini söyledi.

Yasa kapsamında Arjantin'de yaşayanlardan yüzde 3,5'e kadar, ülke dışında yaşayanlardan ise yüzde 5,25'e kadar vergi alınacak.

AFP haber ajansı, toplanan paranın yüzde 20'sinin tıbbi malzemelere, yüzde 20'sinin küçük ve orta ölçekli işletmelere, yüzde 20'sinin öğrenciler için burslara, yüzde 15'inin sosyal kalkınmaya ve kalan yüzde 25'inin doğalgaz girişimlerine aktarılacağını yazdı.

Merkez solda yer alan Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in hükümeti 300 milyar peso (3,6 milyar dolar) toplamayı umuyor.

Ancak yasaya karşı çıkanlar bunun yabancı yatırımcıları caydıracağından ve tek seferlik bir vergi olmayacağından korkuyor.

Merkez sağdaki Juntos por el Cambio (Değişim için Bir Arada) koalisyonunun bunu "el koyma" olarak nitelendirdiği bildirildi.