Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi - Son Dakika
BBC

Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi

05.12.2020 19:12
Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi, System.String[]

Arjantin, tıbbi malzeme ve yoksullar ile küçük işletmelere yardımları da içeren koronavirüs önlemlerini karşılamak için ülkenin en zenginlerine yeni bir vergi getirdi.

Arjantin, tıbbi malzeme ve yoksullar ile küçük işletmelere yardımları da içeren koronavirüs önlemlerini karşılamak için ülkenin en zenginlerine yeni bir vergi getirdi.

Senatörler, cuma günü "milyonerin vergisi" olarak adlandırılan tek seferlik vergiyi 26'ya karşı 42 oyla kabul ettiler.

Varlıkları 200 milyon pesodan (2,5 milyon dolar) fazla olan yaklaşık 12.000 kişiden vergi alınacak.

Arjantin'de şimdiye kadar 1,5 milyona yakın koronavirüs vakası ve yaklaşık 40.000 ölüm kaydedildi.

Sadece yaklaşık 45 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen ülke, ekim ayında dünya çapında bir milyon doğrulanmış vaka bildiren beşinci ülke haline geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları; işsizlik, yüksek yoksulluk seviyeleri ve devasa devlet borcu ile mücadele eden ekonomiyi daha da sıkıntıya soktu. Arjantin, 2018'den beri resesyonda.

Öğrencilere burslar da ödenecek

Hazırlayıcılarından biri, yeni yasanın vergi mükelleflerinin yalnızca yüzde 0,8'ini etkileyeceğini söyledi.

Yasa kapsamında Arjantin'de yaşayanlardan yüzde 3,5'e kadar, ülke dışında yaşayanlardan ise yüzde 5,25'e kadar vergi alınacak.

AFP haber ajansı, toplanan paranın yüzde 20'sinin tıbbi malzemelere, yüzde 20'sinin küçük ve orta ölçekli işletmelere, yüzde 20'sinin öğrenciler için burslara, yüzde 15'inin sosyal kalkınmaya ve kalan yüzde 25'inin doğalgaz girişimlerine aktarılacağını yazdı.

Merkez solda yer alan Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in hükümeti 300 milyar peso (3,6 milyar dolar) toplamayı umuyor.

Ancak yasaya karşı çıkanlar bunun yabancı yatırımcıları caydıracağından ve tek seferlik bir vergi olmayacağından korkuyor.

Merkez sağdaki Juntos por el Cambio (Değişim için Bir Arada) koalisyonunun bunu "el koyma" olarak nitelendirdiği bildirildi.

Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi

Arjantin, Vergi, Cuma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saraylı Diagne, ısınmaya kanserden hayatını kaybeden Senegalli Diop'un formasıyla çıktı Bir hayvan vahşeti daha! Kedinin arka ayaklarını kestiler Antalya'daki depreme bilgisayar başında yakalanan gencin paniği, canlı yayına yansıdı Aniden yola fırlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim Yerli aşıyı yaptıran gönüllü yaşadıklarını anlattı: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim         
18:53
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini Sakarya TEM Otoyolu'na attı Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini Sakarya TEM Otoyolu'na attı         
17:16
6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 6 aylık hamile kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
16:23
Eşini tüfekle vuran kocanın Eşini tüfekle vuran kocanın "Haberim yokmuş gibi çek kanka" sözleri pes dedirtti         
16:07
Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar         
15:27
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Hacizli lüks aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar Hacizli lüks aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar         
11:22
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor         
10:08
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 19:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantin, koronavirüs önlemleri için en zenginlere vergi getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei