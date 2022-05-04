Arjantin, Kovid-19'la Mücadelede Çin Aşılarının Rolünü Övdü - Son Dakika

Aralık 2020'de Kovid-19'a karşı aşı kampanyasına başlayan Arjantin, farklı ilaç şirketlerinden 119.379.405 doz aşı teslim aldı.

BUENOS AİRES, 3 Mayıs (Xinhua) -- Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti Salı günü yaptığı açıklamayla bu Güney Amerika ülkesinde Kovid-19'la mücadelede Çin aşılarının oynadığı rolden övgüyle bahsetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Vizzotti'nin, pandemi sırasında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve teknoloji transferinde işbirliği stratejilerinin ele alınması için yapılan bir toplantıda Çin'in CanSino Biologics ilaç şirketinin temsilcilerine teşekkür ettiği bildirildi.

Vizzotti, "Burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar yapılan tüm çalışmaları takdir etmek ve CanSino'nun ülkemizin pandemiyle mücadelesinde oynadığı rol için sizlere teşekkür etmek bizim açımızdan son derece önemli" diye konuştu. Bakan, "Pandemi, krizi bir fırsata çevirdi ve bu tablo bu fırsattan yararlandığımızın bir işareti" dedi. "Bu toplantı aynı zamanda Kovid-19'un ötesinde birçok strateji hakkında fikir yürütmemizi de amaçlıyor" diyen Vizzotti, teknoloji transferi konusunda CanSino'yla çalışmanın önemini vurguladı. Düzenleyici kuruluş tarafından üretim tesisleri, ürünlerin geliştirilme ve üretimi, menşe ülkede belgelendirilmeleri ve kalite standartlarına uygunluğu konularında gerekli görülen standartlara uygunluğun belirlenmesiyle Arjantin Haziran 2021'de CanSino'nun Convidecia aşısının acil kullanımını onayladı.

Aşının 2 ila 8 santigrat derece arasında bir sıcaklıkta taşınabilmesi depolanmasını kolaylaştırıyor ve aşı tek dozla uygulanabiliyor. Bu aşı, Arjantin'de uzak bölgelerdeki toplulukların aşılanmasında kullanıldı. Aralık 2020'de Kovid-19'a karşı aşı kampanyasına başlayan Arjantin, farklı ilaç şirketlerinden 119.379.405 doz aşı teslim aldı. Bu şirketler arasında pandemiyle mücadeleye büyük katkıları bulunan Çinli CanSino ve Sinopharm şirketleri de bulunuyor. Bu Güney Amerika ülkesinde günümüzde kadar teyit edilmiş Kovid-19 vaka sayısı 9.083.673'e, bu viral salgından ölenlerin sayısı 128.653'e ulaştı ve yaklaşık 98.887.551 doz aşı uygulandı.