Arjantin, Kupa Amerika'daki ilk galibiyetini Uruguay karşısında aldı

2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu ikinci maçında Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Arjantin, Uruguay'ı ağırladı.
Arjantin, Mane Garrincha Stadı'ndaki karşılaşmayı 13. dakikada Guido Rodriguez'in attığı golle 1-0 kazandı.
Şili beraberliğinin ardından ikinci maçında galibiyetle tanışan Arjantin, puanını 4'e yükseltti.
Gruptaki diğer mücadelede ise Şili, Ben Brereton'un golüyle Bolivya'yı 1-0 yendi.
Turnuvaya 21 Haziran Pazartesi günü Venezuela-Ekvador ve Kolombiya-Peru maçlarıyla devam edilecek.
Kaynak: AA
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