Arjantin: Manastırda para dolu poşetlerle yakalanan eski devlet görevlisine 6 yıl hapis
59 dakika önce
Arjantin'de eski Kamu İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Jose Lopez, hakkındaki yolsuzluk davasında yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.
Bu dava, ülkenin eski devlet başkanları Nestor ve Cristina Kirchner'in merkezinde olduğu iddia edilen yolsuzluk skandalının sembolüydü
Güney Amerika
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:08
ülkesi Arjantin
'de eski Kamu İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Jose Lopez, hakkındaki yolsuzluk davasında yasa dışı zenginleşme suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.
2016'da içinde yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki para dolu poşetleri bir manastırda saklamaya çalışırken yakalanan Jose Lopez, federal mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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