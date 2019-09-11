Arjantin merkez bankası kur şokunu engellemek için bir ayda döviz rezervinin %22'sini kullandı
1 saat önce
Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin partisinin seçimlerde ağır bir yenilgi almasının ardından kurdaki yükselişi engellemek için merkez bankasının son bir ayda 15 milyar dolar sattı.
Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin partisinin seçimlerde ağır bir yenilgi almasının ardından kurdaki yükselişi engellemek isteyen merkez bankası son bir ayda 15 milyar dolar sattı.
Banka verilerine göre 11 Ağustos'ta yapılan başkanlık ön seçimlerinde Macri'nin rakibi Alberto Fernandez'in bir hayli gerisinde kalmasının ardından yabancı para rezervleri yüzde 22 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:45
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