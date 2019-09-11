Son Dakika Haberleri: Arjantin merkez bankası kur şokunu engellemek için bir ayda döviz rezervinin %22'sini kullandı
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Arjantin merkez bankası kur şokunu engellemek için bir ayda döviz rezervinin %22'sini kullandı

1 saat önce

Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin partisinin seçimlerde ağır bir yenilgi almasının ardından kurdaki yükselişi engellemek için merkez bankasının son bir ayda 15 milyar dolar sattı.

Arjantin merkez bankası kur şokunu engellemek için bir ayda döviz rezervinin %22'sini kullandı, System.String[]

Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin partisinin seçimlerde ağır bir yenilgi almasının ardından kurdaki yükselişi engellemek isteyen merkez bankası son bir ayda 15 milyar dolar sattı.


Banka verilerine göre 11 Ağustos'ta yapılan başkanlık ön seçimlerinde Macri'nin rakibi Alberto Fernandez'in bir hayli gerisinde kalmasının ardından yabancı para rezervleri yüzde 22 azaldı.

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Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:45 
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