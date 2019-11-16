Son Dakika Haberleri: Arjantin Messi'nin tek golüyle Brezilya'yı yendi
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Arjantin Messi'nin tek golüyle Brezilya'yı yendi

6 saat önce

Güney Amerika kıtasının en önemli iki takımının dostluk maçında Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Arjantin Messi'nin tek golüyle Brezilya'yı yendi, System.String[]

Güney Amerika kıtasının en önemli iki takımının dostluk maçında Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Saud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta Arjantin, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin 13'üncü dakikada attığı golle mücadeleden galip ayrıldı. Brezilya'da Gabriel Jesus, 10'uncu dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Uluslararası maçlardan 3 ay men cezasının sona ermesinin ardından Arjantin formasıyla sahaya çıkan Messi, takımının kazandığı penaltı atışında ilk şutunda kaleci Alisson'u geçemezken, pozisyonun devamında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Son olarak Brezilya'nın kazandığı 2019 Kupa Amerika'da Arjantin formasını giyen Lionel Messi, turnuva ve konfederasyon aleyhine yaptığı yorumlar nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılmıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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