Arjantin, Scola önderliğinde Polonya'yı yendi ve grubu lider bitirdi!

Salon: Foshan
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Albert Myers (ABD), Yu Jung (Tayvan)
Polonya: Slaughter 16, Ponitka 4, Waczynski 6, Cel 6, Hrycaniuk 2, Gruszecki 11, Kulig 5, Balcerowski 4, Sokolowski 9, Olejniczak 2, Koszarek, Laczynski
Arjantin: Campazzo 7, Brussino 10, Garino 9, Scola 21, Delia 12, Vildoza 3, Laprovittola 7, Fjellerup 9, Deck 9, Redivo 4, Gallizzi, Caffaro
1. Periyot: 14-20
Devre: 27-42
3. Periyot: 41-70
Çeyrek finale çıkmayı garantileyen takımların mücadelesinde sahadan galip ayrılan Arjantin lider, Polonya ise grubu 2. sırada bitirdi.