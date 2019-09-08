Son Dakika Haberleri: Arjantin, Scola önderliğinde Polonya'yı yendi ve grubu lider bitirdi!
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Arjantin, Scola önderliğinde Polonya'yı yendi ve grubu lider bitirdi!

1 saat önce

Salon: FoshanHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Albert Myers (ABD), Yu Jung (Tayvan)Polonya: Slaughter 16, Ponitka 4, Waczynski 6, Cel 6, Hrycaniuk 2, Gruszecki 11, Kulig 5, Balcerowski 4, Sokolowski 9, Olejniczak 2, Koszarek, LaczynskiArjantin: Campazzo 7, Brussino 10, Garino...

Arjantin, Scola önderliğinde Polonya'yı yendi ve grubu lider bitirdi!, System.String[]

Salon: Foshan


Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Albert Myers (ABD), Yu Jung (Tayvan)


Polonya: Slaughter 16, Ponitka 4, Waczynski 6, Cel 6, Hrycaniuk 2, Gruszecki 11, Kulig 5, Balcerowski 4, Sokolowski 9, Olejniczak 2, Koszarek, Laczynski


Arjantin: Campazzo 7, Brussino 10, Garino 9, Scola 21, Delia 12, Vildoza 3, Laprovittola 7, Fjellerup 9, Deck 9, Redivo 4, Gallizzi, Caffaro


1. Periyot: 14-20


Devre: 27-42


3. Periyot: 41-70


Çeyrek finale çıkmayı garantileyen takımların mücadelesinde sahadan galip ayrılan Arjantin lider, Polonya ise grubu 2. sırada bitirdi.

Bosna - Hersek, Arjantin, Polonya, Tayvan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:15 
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