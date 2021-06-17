Arjantin, Sığır Eti İhracatını Yeniden Serbest Bırakması Kapsamında Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika

Arjantinli politika yapıcılar ve et endüstrisi yetkilileri arasındaki görüşmeler, et ihracatının yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya varma yolunda ilerliyor.

Çin'in Brezilya'dan sonra en büyük ikinci sığır eti tedarikçisi olan Arjantin, kontrolden çıkmış yurt içi enflasyonla boğuştuğu için Mayıs ayı ortasında et ihracatını bir aylığına durdurmuştu. Hükümetin aşırı fiyat artışlarını kontrol etme baskısı altında olmasıyla birlikte, genel enflasyonun bu yıl %50 civarında olması bekleniyor.

Başkan Alberto Fernandez'in ofisinden bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, "Bir anlaşmaya varılması çok olası. Yerel arzı da garanti edecek kadar üretimi genişletirken, et ihracat pazarının yeniden açılmasına izin verecek bir anlaşma arıyoruz. Her ikisini de kapsamak istiyoruz. " dedi.

Resmi verilere göre, Nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde Arjantin'de yerel et fiyatları %60 ile %70 arasında arttı. Tarım Bakanlığı'na göre 2021'in ilk dört ayında Arjantin'de üretilen 965. 286 ton sığır etinin %28, 8'i ihraç edildi ve bunun %76, 6'sı Çin'e gitti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü