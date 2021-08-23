ARJANTİN TANGO, DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME, SERBEST STİL 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI TAMAMLANMIŞTIR - Son Dakika
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ARJANTİN TANGO, DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME, SERBEST STİL 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI TAMAMLANMIŞTIR

23.08.2021 19:32
ARJANTİN TANGO, DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME, SERBEST STİL 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI TAMAMLANMIŞTIR

Ankara ilinde açılan Arjantin Tango, Dans Sporu(LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük ve Serbest Stil 1. kademe yardımcı antrenörlük kurslarımız tamamlanmıştır.

Ankara ilinde açılan Arjantin Tango, Dans Sporu(LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük ve Serbest Stil 1. kademe yardımcı antrenörlük kurslarımız tamamlanmıştır. Eğitmen ve kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU

ARJANTİN TANGO 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU

SERBEST STİL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU

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GİRİŞ

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Kaynak: Habermetre

Arjantin, Ekonomi, Türk, Dans, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum ARJANTİN TANGO, DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME, SERBEST STİL 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI TAMAMLANMIŞTIR - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARJANTİN TANGO, DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME, SERBEST STİL 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI TAMAMLANMIŞTIR - Son Dakika
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