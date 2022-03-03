Arjantin, Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etti - Son Dakika
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Arjantin, Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etti

03.03.2022 20:57
Arjantin, Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etti

BUENOS Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan Arjantinli diplomatların tahliye edildiğini duyurdu.

BUENOS Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan Arjantinli diplomatların tahliye edildiğini duyurdu.

Cafiero, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in Kiev Büyükelçisi Elena Leticia Mikusinski, kızı ve Konsolos Yusef Saber'in tahliye edildiğini söyledi.

Kiev'deki sokağa çıkma yasağından faydalanılarak geçiş izni alındığını aktaran Cafiero, "(Kiev Büyükelçiliği) Tahliye edilmesi talimatı verdim. Sabah saatlerinde büyükelçi, kızı ve diplomatik kadromuzdan son kişi konsolosun nakledilmesi için çalıştık." ifadesini kullandı.

Cafiero, Arjantin vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi için herkesle iletişim kurduklarını ve Romanya ile Polonya'daki temsilciliklerin aktif olduğunu hatırlattı.

Öte yandan ülke basınında çıkan habere göre, 2 Mart'a kadar Ukrayna'dan Romanya'ya 58 Arjantin vatandaşı tahliye edildi.

Ekonomik yaptırımlar çözüm değil

Bakan Cafiero, Arjantin'in Rusya ile çok güçlü karşılıklı ticari ilişkilere sahip olmadığını aktardı ve ekonomik yaptırımların çözüm olmadığını söyledi.

Cafiero, "Arjantin barış ve çatışmanın azaltılması çağrısında bulunuyor, tek taraflı yaptırımları barış ve uyum mekanizması olarak görmüyor." şeklinde konuştu.

Muhalefetin, Rusya kökenli yayın organlarına kısıtlama getirilmesi talebine ilişkin Cafiero, "Buna karşıyız çünkü Arjantin'de basın özgürlüğüne değer veriliyor." dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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