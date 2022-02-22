Arjantin, Ukrayna krizi nedeniyle endişeli - Son Dakika
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Arjantin, Ukrayna krizi nedeniyle endişeli

22.02.2022 23:05
Arjantin, Ukrayna krizi nedeniyle endişeli

BUENOS Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların "sözde yönetimlerinin" tanınması ile ortaya çıkan durumdan endişeli olduğunu açıkladı.

BUENOS Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların "sözde yönetimlerinin" tanınması ile ortaya çıkan durumdan endişeli olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin Cumhuriyeti, Ukrayna'da ortaya çıkan durumun gelişmesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Arjantin hükümeti, barışı ve uluslararası güvenliği korumak amacıyla dahil olan tüm tarafların Ukrayna'nın doğusunda artan gerilimde siyasi bir çözüme izin veren diplomatik bir müzakerede ilerlemeleri gerekliliğini teyit eder." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Bu çerçevede, ilgili tüm taraflara Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlı olarak, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, devletler arası güç kullanılmaması ve insan haklarına tam saygıyı gözeterek farklılıkların diyalog yoluyla çözmesi talebinde bulunur." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

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Arjantin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin, Ukrayna krizi nedeniyle endişeli - Son Dakika


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