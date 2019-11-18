Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda

İki takımın da sahaya yıldızlarını sürmesi bekleniyor. Arjantin A Milli Takımı Teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı. Barcelona'nın yıldız ismi, İsrail'de takım arkadaşlarıyla birlikte kazanmak için mücadele verecek.



Lionel Messi'nin, Sergio Agüero ile birlikte ileri hatta olması bekleniyor. Brezilya maçında forma giymeyen Paulo Dybala'nın ise bu maçta oynama durumu bulunuyor. Arjantin'de Lucas Ocampos ise sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek. Savunma göbeğinde Nicolas Otamendi ve German Pezzella, Scaloni'nin ilk tercihi olarak gözüküyor.



Arjantin'in muhtemel 11'i: Musso, Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Foyth, Paredes, Lo Celso, Domingoez, Dybala, Messi, Agüero



MUSLERA YOK



Uruguay'da ise takımın önemli ismi Fernando Muslera sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Hücum hattında Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin sahada olması bekleniyor.



Uruguay muhtemel 11: Campana; González, Godin, Coates, Viña; Rodríguez, Bentancur, Valverde, Lozano; Cavani, Suárez.



ARJANTİN URUGUAY MAÇI İDDAA YORUMU (Cengiz İZMİTLİ)



Arjantin ile Uruguay, hazırlık maçında, Tel Aviv'de karşı karşıya gelecek... Arjantin bir önceki hazırlık maçını, Brezilya karşısında 1-0 kazanıp moralli bir şekilde bu maça çıkıyor ama eğer maçın henüz başında Gabriel Jesus penaltı kaçırmasa, farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik... Uruguay da aynı gün Macaristan'ı Suarez ve Cavani önderliğinde 2-1 geçmeyi bilmişti... Muslera'nın yokluğunda ibre biraz Arjantin'e kaysa da, onlarda da Brezilya karşısında Agüero ve Dybala'nın kullanılmamış olması teraziyi dengeliyor. Sistemde "beraberlik" denenir.



MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Arjantin Uruguay mücadelesi TSİ 22: 15'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.

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