Son Dakika Haberleri: Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda
Son Dakika Spor Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda - Son Dakika Spor

Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda

6 saat önce

İki takımın da sahaya yıldızlarını sürmesi bekleniyor.

Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda, System.String[]

İki takımın da sahaya yıldızlarını sürmesi bekleniyor. Arjantin A Milli Takımı Teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı. Barcelona'nın yıldız ismi, İsrail'de takım arkadaşlarıyla birlikte kazanmak için mücadele verecek.


Lionel Messi'nin, Sergio Agüero ile birlikte ileri hatta olması bekleniyor. Brezilya maçında forma giymeyen Paulo Dybala'nın ise bu maçta oynama durumu bulunuyor. Arjantin'de Lucas Ocampos ise sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek. Savunma göbeğinde Nicolas Otamendi ve German Pezzella, Scaloni'nin ilk tercihi olarak gözüküyor.


Arjantin'in muhtemel 11'i: Musso, Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Foyth, Paredes, Lo Celso, Domingoez, Dybala, Messi, Agüero


MUSLERA YOK


Uruguay'da ise takımın önemli ismi Fernando Muslera sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Hücum hattında Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin sahada olması bekleniyor.


Uruguay muhtemel 11: Campana; González, Godin, Coates, Viña; Rodríguez, Bentancur, Valverde, Lozano; Cavani, Suárez.


ARJANTİN URUGUAY MAÇI İDDAA YORUMU (Cengiz İZMİTLİ)


Arjantin ile Uruguay, hazırlık maçında, Tel Aviv'de karşı karşıya gelecek... Arjantin bir önceki hazırlık maçını, Brezilya karşısında 1-0 kazanıp moralli bir şekilde bu maça çıkıyor ama eğer maçın henüz başında Gabriel Jesus penaltı kaçırmasa, farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik... Uruguay da aynı gün Macaristan'ı Suarez ve Cavani önderliğinde 2-1 geçmeyi bilmişti... Muslera'nın yokluğunda ibre biraz Arjantin'e kaysa da, onlarda da Brezilya karşısında Agüero ve Dybala'nın kullanılmamış olması teraziyi dengeliyor. Sistemde "beraberlik" denenir.


MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Arjantin Uruguay mücadelesi TSİ 22: 15'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Arjantin, Brezilya, Uruguay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan darp görüntüleriyle ilgili açıklama
Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da sakatlandı Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu! Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 01:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]