Arjantin ve Brezilya'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personeli, maske ve gözlük takıp tulum giyerek önlem aldı.

Türkiye 'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Arjantin ve Brezilya'dan alınan Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları 'na ait uçak, saat 00.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arjantin ve Brezilya 'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul 'a geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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