Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleymanpaşa Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşların ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık taramaları yapıldı.

Bu çerçevede, Arjantin ve Brezilya'daki 80 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilip ardından otobüslerle Tekirdağ'a gönderildi.

Arjantin ve Brezilya 'dan getirilen 80 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yurda yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık