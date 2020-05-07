Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk vatandaşı Tekirdağ'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yurda yerleştirildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Bu çerçevede, Arjantin ve Brezilya'daki 80 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilip ardından otobüslerle Tekirdağ'a gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleymanpaşa Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşların ateşleri ölçüldü ve gerekli sağlık taramaları yapıldı.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinin ardından uygun görülmesi durumunda evlerine gönderileceği belirtildi.