Son Dakika Haberleri: Arjantin ve Endonezya, 5.0 Büyüklüğünde Depremlerle Sarsıldı

Arjantin ve Endonezya, 5.0 Büyüklüğünde Depremlerle Sarsıldı

15 dakika önce

– Arjantin ve Endonezya'da 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Arjantin ve Endonezya, 5.0 Büyüklüğünde Depremlerle Sarsıldı, System.String[]
Arjantin ve Endonezya'da 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Ternate Maluku Adaları'nda ve Arjantin'in Jujuy eyaletinde El Aguilar bölgesinde 5.0 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.

Depremlerde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:54 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Ankette Mansur Yavaş 10 Puan Önde Çıktı Venezuela Hükümeti, Ülke Sınırlarını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

ABD'de Market Soyan Hırsız, Benzin Döküp Kasiyeri Yaktı Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin ve Endonezya, 5.0 Büyüklüğünde Depremlerle Sarsıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]