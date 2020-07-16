Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları - Son Dakika

Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 82 kişinin ölmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 50'ye, vaka sayısı da 4 bin 250 artışla 111 bin 160'a yükseldi.

Bu rakamlar yaklaşık 4 aydır karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires özerk şehri 41 bin 457 vaka, 769 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 60 bin 660 vaka, 1006 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve özel izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, salgının yoğun görüldüğü bölgelerde 17 Temmuz'a kadar uzatılırken ülkenin çoğunluğunda virüsün yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Şili'de yeni vaka sayısı düşme eğiliminde

Şili'de Kovid-19 vakaları son günlerde düşme eğilimi gösterirken son 24 saatte 1712 kişide virüse rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 321 bin 205'e çıktı. Bu, mayıs ortalarından bu yana ülkede bir günde görülen en düşük vaka sayısı olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 117 artarak 7 bin 186'ya yükseldi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 241 bin 345 vaka ve 5 bin 957 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Şu ana kadar yapılan test sayısının 1 milyon 300 bini aştığı ülkede 1878 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 1573 kişinin solunum cihazına bağlı bulunduğu ve 341 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve yaklaşık 9 milyon kişiyi etkileyecek şekilde 63 bölgeye yayılan karantina 7 gün daha uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı, Arjantin, Şili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 04:33 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları - Son Dakika Dünya
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