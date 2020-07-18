Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 66 kişinin ölmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 178'e, vaka sayısı da 4 bin 518 artarak 119 bin 301'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires özerk şehri 43 bin 393 vaka, 802 ölüm; Buenos Aires eyaleti de 66 bin 206 vaka, 10 bin 89 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkede 20 Mart'ta ilan edilen ve virüsün toplum içinde yayılma göstermeye devam ettiği yerlerde uygulanan karantinanın 2 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Karantinada yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Fernandez, bu aşamada kuaförler ile temel ihtiyaç kapsamına girmeyen mahalle işletmelerinin açılacağını ve halkın spor yapmak amacıyla sokağa çıkabileceğini belirtti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgına karşı önlemler kapsamında sınırlar kapalı tutulmasına rağmen ülkede bazı hava yolu şirketlerinin ağustos itibarıyla haftada bir özel uçuş yapmaya başlayacağı açıklanmıştı.

Şili'de Kovid-19 kaynaklı ölüm rakamlarına 1057 kişi eklendi

Şili'de bir günde 2 bin 840 kişide Kovid-19 belirlenmesiyle ülkedeki vaka sayısı 326 bin 539'a çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 98 artarak 8 bin 347'ye yükselirken Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testi yapılmayan ancak benzer belirtilerle ölen 1057 kişinin de bu sayıya eklendiğini açıkladı.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 296 bin 814, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1796, durumu kritik olanların sayısı ise 327 olarak açıklandı.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 370 bin 603 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 244 bin 73 vaka ve 6 bin 858 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.