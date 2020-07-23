Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 98 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 588'e, vaka sayısı da 5 bin 782 artarak 141 bin 900'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 49 bin 549 vaka, 966 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 80 bin 618 vaka, 1276 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise karantina sürüyor.

Şili'de yeni vakalar düşme eğiliminde

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 722'ye, virüs görülenlerin sayısı da 1741 artarak 336 bin 402'ye çıktı.

Böylece dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de son bir haftada ikinci kez bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı 2 binin altında gerçekleşti.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 309 bin 241, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1688, durumu kritik olanların sayısı ise 263 olarak açıklandı.

Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 445 bin 773 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı pazartesinden itibaren uygulamaya konulmuştu.