Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Son Dakika

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları, System.String[]

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 102 kişinin ölmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 543'e, vaka sayısı da 5 bin 929 artarak 191 bin 302'ye yükseldi.

Yeni vakaların 3 bin 911'i Buenos Aires eyaletinde, 1142'si Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen Buenos Aires eyaleti 114 bin 573 vaka, 1914 ölüm, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 59 bin 708 vaka, 1226 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Karantina 16 Ağustos'a kadar uzatıldı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkede mart sonunda ilan edilen ve virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılan karantinanın, son günlerde hızla artan vakalar nedeniyle başkent Buenos Aires ve çevresinde herhangi bir hafifletme olmadan 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Fernandez, virüsün kontrol altına alınmadığını belirterek, "Bir griple karşı karşıya değiliz. Nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini bilmediğimiz bir hastalık mevcut. Tek çare kendimizi korumak." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de halkın temel ihtiyaçları için sokağa çıkmasına izin verilen karantina, 20 Mart'ta ilan edilmiş, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Buenos Aires eyaleti ve başkent Buenos Aires gibi salgının yoğun etkilediği bölgelerde ise temel ihtiyaç olmayan iş yerlerinin açılması gibi uygulamalarla karantina hafifletilmişti.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 artarak 9 bin 457'ye, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 123 artarak 355 bin 667'ye çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 255 bin 841 vaka ve 7 bin 554 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 328 bin 327, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1445, durumu kritik olanların sayısı ise 232 oldu.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 623 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı.

Buenos Aires, Arjantin, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 05:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları - Son Dakika
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