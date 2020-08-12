Arjantin ve Şili'deki Kovid-19 vakaları arttı - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 240 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 4'e, vaka sayısı da 7 bin 43 artarak 260 bin 911'e yükseldi.

Yeni vakaların 4 bin 576'sı Buenos Aires eyaletinde, 1200'ü Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 161 bin 242 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 72 bin 303 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Şili

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 artarak 10 bin 178'e, virüs görülenlerin sayısı da 1566 artarak 376 bin 616'ya çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 263 bin 95 vaka ve 7 bin 972 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 349 bin 541, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1268, durumu kritik olanların sayısı ise 211 olarak açıklandı.

Nüfusu 20 milyona yaklaşan Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 889 bin 616 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.