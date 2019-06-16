Son Dakika Haberleri: Arjantin ve Uruguay'da büyük çaplı elektrik kesintisi
Son Dakika Güncel Haber

Arjantin ve Uruguay'da büyük çaplı elektrik kesintisi

29 dakika önce

Arjantin ve Uruguay'da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinin yaklaşık 48 milyon insanı etkilediği bildirildi.

Arjantin ve Uruguay'da büyük çaplı elektrik kesintisi, System.String[]
Arjantin ve Uruguay'da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinin yaklaşık 48 milyon insanı etkilediği bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Arjantin'in en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden olan Edesur'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin Arjantin ve Uruguay'ı enerjiden mahrum bıraktığı kaydedildi.
Şirketin sözcüsü Alejandra Martínez ise böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarına işaret etti.
Arjantin'de yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan kesintinin Brezilya ve Paraguay'ın bazı bölgelerini de etkilediği kaydedildi.
Kesintinin, elektrik bağlantı sistemlerinde ortaya çıkan arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. İki ülkedeki kesintinin yaklaşık 48 milyon kişiyi olumsuz etkilediği bildirildi.
Bu arada, Arjantin'in bazı bölgelerinde halk, yerel seçim için oy kullanmaya hazırlanırken enerji kesintisiyle karşılaştı. Kesinti nedeniyle tren ve metro seferlerinin durduğu ve trafik lambalarının çalışmadığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Twitter, Uruguay, Arjantin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kolombiya, Arjantin'i 2-0 mağlup etti Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kürsüde konuşturulmadı YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:27:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin ve Uruguay'da büyük çaplı elektrik kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]