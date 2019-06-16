Son Dakika Haberleri: Arjantin ve Uruguay'ın tamamında elektrik kesintisi yaşanıyor
BBC
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Arjantin ve Uruguay'ın tamamında elektrik kesintisi yaşanıyor

50 dakika önce

Güney Amerika'da yer alan ve toplam nüfusları 48 milyon olan komşu iki ülkenin tamamını etkileyen bir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Arjantin ve Uruguay'ın tamamında elektrik kesintisi yaşanıyor, System.String[]

Arjantin ve Uruguay, iki ülkenin tamamını etkileyen bir elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldı.

Güç kesintisinin Brezilya ve Paraguay'ın bazı bölgelerini de etkilediği bildiriliyor.

Arjantin medyasına göre, kesinti Pazar günü yerel saatle sabah 07: 00 sıralarında yaşandı.

Trenlerin durmasına yol açan kesinti, trafik sinyalizasyonunu da etkiliyor.

Arjantin'in en büyük elektrik dağıtıcısı da kurumsal hesabından kesinti ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Edesur şirketi tarafından açıklamada, "Elektrik aktarım sisteminde meydana gelen büyük bir bozukluk nedeniyle Arjantin ve Uruguay'ın tamamına güç verilemiyor" denildi.

Komşu iki ülkenin toplam nüfusu 48 milyon.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:34 
paraguay, uruguay, arjantin, elektrik kesintisi, Dünya
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