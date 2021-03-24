Arjantin, Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak iddiasıyla oluşturulan Lima Grubundan ayrıldı - Son Dakika

Arjantin, Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak iddiasıyla oluşturulan Lima Grubundan ayrıldı

24.03.2021 20:37
Arjantin, Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak iddiasıyla oluşturulan Lima Grubundan ayrıldı, System.String[]

BUENOS Arjantin, Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak iddiasıyla kurulan ve ülkedeki yönetimi değiştirmeyi amaçlayan Lima Grubundan çekildiğini duyurdu.

BUENOS Arjantin, Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak iddiasıyla kurulan ve ülkedeki yönetimi değiştirmeyi amaçlayan Lima Grubundan çekildiğini duyurdu.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin Cumhuriyeti, Lima Grubunun attığı Venezuela hükümetini ve temsilciliklerini yalnızlaştırmayı amaçlayan uluslararası adımların hiçbir işe yaramadığını düşünerek, bugün itibarıyla gruptan resmi olarak çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Venezuela'daki muhalefetin Lima Grubuna katılmasına ilişkin, "Venezuela muhalefetinin bir kesiminin Lima Grubunun üyesi olması, hükümetimizin desteklemediği ve desteklemeyeceği bir durum." değerlendirmesi yer aldı.

Venezuela'ya yardım etmenin en iyi yolunun belirli bir kesimin desteklenmesi yerine taraflar arasında diyalogun kolaylaştırılması olduğu vurgulanan açıklamada, çoğunluğun kabul ettiği uluslararası denetim altında seçimlerin düzenlenmesi çağrısı da yapıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bölgedeki olumsuz etkilerine işaret edilerek, Venezuela'ya ve Venezuelalı yetkililere uygulanan yaptırımların ve 2020'de Venezuela'daki istikrarsızlaştırma girişimlerinin halkın özellikle savunmasız kesimlerinin durumunu kötüleştirdiği belirtildi.

Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak iddiasıyla, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini değiştirmeyi amaçlayan Lima Grubu, 2017'de Amerika kıtasında bulunan 14 ülkenin girişimleriyle kurulmuştu.

Arjantin'i 2015-2019 yılları arasında yöneten neoliberal eski Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde, Arjantin hükümetinin Maduro hükümetine karşı sert tutumu, sosyal demokrat Alberto Fernandez'in Arjantin'de devlet başkanı seçilmesiyle değişmişti.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun sözde Arjantin'e atadığı ve Macri hükümetinin "büyükelçi" olarak tanıdığı temsilcilik, Fernandez döneminde kapatılmıştı.

Venezuela, Arjantin, Lima, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin, Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak iddiasıyla oluşturulan Lima Grubundan ayrıldı - Son Dakika


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