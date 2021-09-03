Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti

İstanbul'da ticari araç yolcu dolu durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Pazartesi günü en ciddi sınavlarından birini verecek! İşte o güne özel alınan önlemler

Lionel Messi ile Arjantin Milli Takımı'nda birlikte top koşturan efsane orta saha Juan Riquelme, yıldız futbolcunun kariyeri hakkında önemli tahminler ortaya attı.

"TADINI ÇIKARSIN"

Messi'nin Devler Ligi'ni kazanmak için gittiğini söyleyen Riquelme, " Paris'teki zamanın tadını çıkarsın. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazlarsa hayatta kalamazlar. Önümüzdeki sezon Barcelona'ya dönecek ve orada emekli olacak" dedi.

LA LİGA İZİN VERMEDİ

Lionel Messi, ayrılırken "Bu veda hiç aklımda yoktu. Geçen sezon bunu istemiştim ama buna hazır değilim. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir gün geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.