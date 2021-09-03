Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme, Messi'nin Barcelona'ya geri döneceğini iddia etti

Lionel Messi ile Arjantin Milli Takımı'nda birlikte top koşturan efsane orta saha Juan Riquelme, yıldız futbolcunun kariyeri hakkında önemli tahminler ortaya attı.
Messi'nin Devler Ligi'ni kazanmak için gittiğini söyleyen Riquelme, " Paris'teki zamanın tadını çıkarsın. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazlarsa hayatta kalamazlar. Önümüzdeki sezon Barcelona'ya dönecek ve orada emekli olacak" dedi.
Lionel Messi, ayrılırken "Bu veda hiç aklımda yoktu. Geçen sezon bunu istemiştim ama buna hazır değilim. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir gün geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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