Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi - Son Dakika

Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi

6 saat önce

BUENOS Arjantin'de yolsuzluk soruşturmasından iki yıldır tutuklu bulunan eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi.

Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi, System.String[]

BUENOS Arjantin'de yolsuzluk soruşturmasından iki yıldır tutuklu bulunan eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi.

Arjantin'de yolsuzluk davalarına bakan 7 Numaralı Federal Mahkeme, yolsuzluk soruşturmasında yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan ve 2018 Ekim'de de 51 kişinin öldüğü tren kazası davasında 5 yıl hapis cezası alan de Vido'nun ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Kararın, de Vido'nun soruşturmanın ilerlemesine engel olamayacağı ve ülkeden kaçamayacağı göz önüne alınarak verildiği öğrenildi.

De Vido'nun avukatı Maximiliano Rusconi, yerel basına yaptığı açıklamada, de Vido'nun Buenos Aires eyaletine bağlı Zarate'deki evine ulaştığını açıkladı.

Eski Federal Planlama, Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı de Vido, ev hapsinde hem hakkındaki yolsuzluk soruşturmasından yargılanmaya devam edecek hem de 2018'deki 51 kişinin öldüğü tren kazası davasında aldığı 5 yıl hapis cezasını çekecek.

2017'de tutuklanmıştı

Eski Bakan de Vido, ülkenin eski Devlet Başkanı ve yeni Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" suçuyla itham edildiği "Rüşvet Defterleri" soruşturması kapsamında 2017 Ekimde tutuklanmıştı.

De Vido, görev yaptığı 22 Şubat 2012'de başkent Buenos Aires'te 51 kişinin ölümüne, 784 kişinin de yaralanmasına neden olan ve teknik bir arızadan kaynaklanan tren kazasına "dolaylı yoldan sebebiyet vermek" suçundan 2018 Ekimde 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kazaya ilişkin Aralık 2015'te yapılan ilk duruşmada aralarında banliyö treninin sürücüsü, ulaşım alanındaki yetkililer ve özel şirket çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi, kazaya doğrudan sebebiyet vermekten hapis cezası almıştı.

Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi
Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık Sağlık Bakanı Koca'dan sigara paketleri açıklaması: Cazibeyi arttırıcı herhangi bir unsur bulundurulmayacak Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:56 Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika
23:56 ABD'li Senatör Graham: "Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak" - Son Dakika
23:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu - Son Dakika
23:53 Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (3) - Son Dakika
23:50 İtalya'da "Sardalyalar"dan büyük Roma mitingi - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantinli eski bakan, ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]