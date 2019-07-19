Arjantinli futbolcu Campi, Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımından Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımından Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 898 bin dolar verileceği belirtilen açıklamada, Arjantin ekibine ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin yüzde 20'sinin ödeneceği aktarıldı.

Anlaşmaya göre 28 yaşındaki oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 339 bin avro, 2020-2021 sezonu için 534 bin avro ve 2021-2022 opsiyon sezonu için 587 bin 400 avro garanti ücreti ödeneceği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca "2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve UEFA kulüp müsabakalarının yüzde 80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır. Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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