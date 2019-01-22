Son Dakika Haberleri: Arjantinli Futbolcu Emilano Sala'nın İçinde Bulunduğu Uçak Radardan Kayboldu

Arjantinli Futbolcu Emilano Sala'nın İçinde Bulunduğu Uçak Radardan Kayboldu

1 saat önce

Fransa yerel basını, Nantes'tan 15 milyon Sterlin ücretle Cardiff City'e transfer olan Emilano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın Manş Denizi üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.

Arjantinli Futbolcu Emilano Sala'nın İçinde Bulunduğu Uçak Radardan Kayboldu, System.String[]


Fransa yerel basını, Nantes'tan 15 milyon Sterlin ücretle Cardiff City'e transfer olan Emilano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın Manş Denizi üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu. Özel uçakta Emilano Sala ile beraber bir pilot ve 2 yolcunun daha bulunduğu belirtiliyor.

İngiliz Guernsey polis teşkilatı, arama ve kurtarma çalışmalarının Guernsey ve Alderney bölgesinde sürdüğünü; 2 helikopter ve bölgedeki kurtarma botlarının da çalışmalara katıldığını duyurdu.

Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a gittiği ve tekrar Cardiff'e doğru dönmek için yola çıktığı sırada bu gelişmenin yaşandığı belirtiliyor. - Fransa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:46 Kaynak: DHA

Fransa, Nantes, Spor
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