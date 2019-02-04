Son Dakika Haberleri: Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçakta Bir Ceset Bulundu

Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçakta Bir Ceset Bulundu

1 saat önce

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu, enkazı dün bulunan uçakta bir ceset tespit edildi.

Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçakta Bir Ceset Bulundu, System.String[]
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu, enkazı dün bulunan uçakta bir ceset tespit edildi.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, su altı görüntülerinin dün bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi.

Uçağın enkazının uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla görüntülendiği belirtilen açıklamada, bundan sonraki adımların kazazedelerin aileleri ve polisle yapılacak istişarenin ardından kararlaştırılacağı bildirildi.

Enkazın tespitinin ardından hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un aileleri gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirilmişti.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:36 Kaynak: AA

Emiliano Sala, Güncel
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Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu Son Dakika! Benzine Zam Geldi
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