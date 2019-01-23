Son Dakika Haberleri: Arjantinli Futbolcu Sala'nın Bindiği Uçağın Kaybolması

Arjantinli Futbolcu Sala'nın Bindiği Uçağın Kaybolması

2 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin kulüp başkanı Mehmet Dalman, futbolcuları Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Arjantinli Futbolcu Sala'nın Bindiği Uçağın Kaybolması, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin kulüp başkanı Mehmet Dalman, futbolcuları Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Dalman, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin Galler radyosuna yaptığı açıklamada, kulüp sahibi Vincent Tan başta olmak üzere yönetimin, takımın ve taraftarların şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Dua ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından destek mesajları alıyoruz." dedi.

Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın bindiği uçağın kulüp tarafından ayarlanmadığını vurgulayan Dalman, "Gerçeğe ulaşana kadar mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Dalman ayrıca 29 Ocak Salı günü Arsenal'e konuk olacakları 24. hafta maçına ilişkin "Fikstürde değişiklik olursa çok şaşırırım." yorumunu yaptı.

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:50 Kaynak: AA

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