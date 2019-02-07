Son Dakika Haberleri: Arjantinli Futbolcu Sala'nın Bulunduğu Düşen Uçaktaki Ceset Çıkarıldı

Arjantinli Futbolcu Sala'nın Bulunduğu Düşen Uçaktaki Ceset Çıkarıldı

1 saat önce

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu uçakta rastlanan cesedin çıkarıldığı bildirildi.

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Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu uçakta rastlanan cesedin çıkarıldığı bildirildi. İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Departmanı (AAIB), kimlik tespit çalışmaları devam eden cesedin Sala'ya ait olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:37 

İngiltere, Emiliano Sala, Dünya
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