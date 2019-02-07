Arjantinli Futbolcu Sala'nın Bulunduğu Düşen Uçaktaki Ceset Çıkarıldı
1 saat önce
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da bulunduğu uçakta rastlanan cesedin çıkarıldığı bildirildi.
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala
'nın da bulunduğu uçakta rastlanan cesedin çıkarıldığı bildirildi. İngiltere
Hava Kazaları Soruşturma Departmanı (AAIB), kimlik tespit çalışmaları devam eden cesedin Sala'ya ait olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:37
Emre Akbaba 131 Gün Sonra Kadroda
Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçaktaki Ceset Çıkarıldı
İkinci El Pazarından Alınan Yüzük Elmas Çıktı
Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı