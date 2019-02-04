Son Dakika Haberleri: Arjantinli Futbolcuyu Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Arjantinli Futbolcuyu Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı

57 dakika önce

İngiltere'nin Cardif takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın 22 Ocak günü kaybolduğu açıklanan uçağına sabah saatlerinde ulaşıldı.

Arjantinli Futbolcuyu Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı, System.String[]
İngiltere'nin Cardif takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın 22 Ocak günü kaybolduğu açıklanan uçağına sabah saatlerinde ulaşıldı.

Cardif takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Sala'nın takıma katılması için gönderilen uçakla gerçekleştirdiği uçuş sırasında 22 Ocak'ta Manş Denizi üzerinde radardan kaybolduğu ve yapılan araştırmalar sonucu uçağın enkazına ulaşmanın zor olduğunu söyleyen yetkililer, arama çalışmalarına son vermişti. Sala'nın ailesi ve takım arkadaşlarının desteğiyle toplanan yardımlarla arama ve kurtarma ekibi kurulurken, Sala'nın uçağına bu sabah saatlerinde ulaşıldı.

İngiltere Hava Kazaları Soruşturma biriminin gün içerisinde bir açıklama yapacağını, yaşanan gelişmelerle alakalı olarak kayıp futbolcu Sala ve kayıp pilot David Ibbotson'un ailelerine bilgi verildiği doğrulandı.

Eski Savaş pilotu olan David Ibbotson'un uçuş öncesinde Facebook üzerinden yaptığı konuşmada, "İniş sistemleri konusunda biraz paslanmışım" mesajını gönderdiği ve yazışmaların soruşturma kapsamında dosya içerisine ekleneceği belirtildi.

Cardiff Futbol kulübü başkanı Mehmet Dalman, "Sala'ya tarifeli uçak göndermeyi teklif ettik. Kendisi daha önceden de uçuş gerçekleştirdiği özel uçağı ve pilotu tercih etti" açıklamalarını yapmıştı. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

İngiltere, Sabah, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı Çok Nadir Rastlanan Kar Ruloları İngiltere'de Görüntülendi

Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantinli Futbolcuyu Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]