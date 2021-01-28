Arjantinli gezgin, bisikletiyle dünyayı geziyor

DÜNYAYI bisikletle gezen Arjantinli Fernando Oscar Calligo (38), son olarak Antalya 'nın Alanya ilçesine geldi. Çok sevdiği ilçeyi gezen Calligo, Türkiye 'de şimdiye kadar bisikletiyle 1200 kilometre pedal çevirdi. Çalışmadan ve mümkün olduğunca parasız bir hayat sürmek isteyen Calligo, eski kıyafetlerden ve ayakkabı bağcıklarından bileklikler yaparak asgari düzeyde para kazandığını belirtti. Callgio, kendini Türkiye'de çok güvende hissettiğini ve burayı çok sevdiğini söyledi.

Son dönemde birçok gezgin dünyayı bisiklet üzerinde gezmeyi tercih ediyor. Daha özgür hissettikleri için bisikleti tercih ettiklerini ifade eden gezginlerden biri de Arjantinli Fernando Oscar Calligo. En son 6 yıl önce İzlanda'da bir restoran işleten Calligo, tek düze yaşamdan sıkıldığı için ve her gün aynı şeyleri yaptığı işten artık zevk almadığı için dünyayı gezmeye karar verdi. Calligo, 6 yılda birçok ülke gezdi. Peru, Ekvador, Kolombiya, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, İsviçre, Litvanya, Fas, Letonya, Estonya, Rusya, Moğolistan, Belarus ve Ukrayna'dan sonra Türkiye'ye gelen Calligo, Antalya'nın Alanya ilçesinde mola verdi. Calligo, gezdiği yerlerin fotoğrafları, gittiği ülkelerin dillerinde yazılı kağıtlar ve dünyanın en ünlü iki Arjantinli ismi Diego Maradona ve Lionel Messi fotoğraflarıyla süslü bisikletini ve ilginç gezi hikayesini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'BİSİKLET BANA ÖZGÜRLÜK VERİYOR'Plansız, programsız yaşamak istediğini bu nedenle böyle bir yol tercih ettiğini, son bir yıldır bisikletle seyahat ettiğini anlatan Calligo, gittiği birçok ülkenin ardından en son 10 ay önce Ukrayna'dan tekneyle Türkiye'ye geldiğini söyledi. Tekneyle Sakarya'ya, oradan Alanya'ya kadar bisiklet sürdüğünü, bu süreçte birçok da şehri gezdiğini kaydeden Calligo, Alanya'yı çok beğendiğini vurguladı. Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 1200 kilometre yol yapan Calligo, bisikletin kendisine özgürlük verdiğini anlatarak, "Şimdi dinleniyorum ama sınırlar açıldığında belki Gürcistan'a ya da Mısır'a seyahat etmeye devam etmeyi planlıyorum. Uçakla, yürüyerek, otostopla, otobüsle seyahat ettim ama bana özgürlük verdiği için bisikleti tercih ediyorum. Onunla turistik olmayan yerlere ulaşabilirim, mesela küçük kasabalar, şehirler, dağlar. Bisikletim bir ev, biraz ağır olmasına rağmen çok iyi çalışıyor. Motorlu, soğuk günler için ısıtmalı, sıcak günlerde havalandırmalı" dedi.

'TÜRKİYE'DE KENDİMİ RAHAT VE GÜVENDE HİSSEDİYORUM'Bir yere takılı kalmaktansa hem dünyayı gezip hem de para kazanabileceğini, hayatını devam ettirebileceğini vurgulayan Calligo, "Seyahat edebilir, yaşayabilir ve gelir elde edebilirim. Ürün satıyorum ve bu şekilde seyahatim için ödeme sağlıyorum. Bazen zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Seyahatim sırasında sadece küçük sorunlar yaşadım, olumlu bir tavırla seyahat ediyorum ve etrafımı iyi insanlarla çevreliyorum. Bir gezinin günlük sorunlarını çözebilecek durumdayım. Sağlığım iyi çünkü seyahat ederken rahatlıyorum ve hastalanmıyorum. Türkiye'yi ve iklimini çok seviyorum. İnsanlar çok yardımsever, çok cömert. Bana yiyecek, kalacak yer verirken para da bağışladılar. Burada kendimi rahat ve güvende hissediyorum" diye konuştu.

'PARASIZ YAŞAMAYI PLANLIYORUM'Rutin bir hayatın içinde olmaktansa sistemin dışında yaşamayı sevdiğini dile getiren Calligo, şunları söyledi: "Para benim için o kadar önemli değil. Ondan kaçınmaya çalışıyorum, bu yüzden hayatta kalmak için gerekli temel şeyleri almak için bir şeyler takas ediyorum. Hayattaki planım, parasız yaşamak. Hangi ülkede karar vermeliyim henüz bilmiyorum. Türkiye veya Gürcistan olabilir. Düşük bir bütçeyle seyahat ettim ve yaşadım. Yemek, kalacak yer ve biraz para karşılığında geçici iş yapıyorum. Sistemde yaşayan insanlara saygı duyuyorum ama sistemin dışında daha rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Plansız seyahat ediyorum, her şeyin akmasına izin veriyorum. Türkiye'ye gelmeyi planlamadım ama sınırları açık olan tek ülkeydi"

'İLGİLERİNİ ÇEKTİĞİ İÇİN BENİMLE ÇEKTİRİYORLAR'

Birçok ülkeyi gezen Calligo, Türkiye'de kendisine ve bisikletine yoğun ilgi gösterildiğini ve çok beğenildiğini kaydederek, "Türkiye'de insanlar beni bisiklette görünce şaşırıyor. Polise, jandarmaya kendimi anlatırken bisikletimle seyahat ettiğimi ve onunla yaşadığımı söylüyorum. Bu yüzden bana hem yardım ediyorlar hem de ilgilerini çektiği için benimle fotoğraf çektiriyorlar" ifadelerini kullandı.