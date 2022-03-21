Arjantinli göçebelerin "kışlama" yolculuğu başladı - Son Dakika
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Arjantinli göçebelerin "kışlama" yolculuğu başladı

21.03.2022 09:40

Arjantinli göçebeler, yaz mevsiminin sona ermesiyle şiddetli soğukların yaşama olanağı sağlamadığı And Dağları eteklerinden kırsal kesimlere, "kışlama" adını verdikleri sürülerini taşıma yolculuğuna başladı.

Arjantinli göçebeler, yaz mevsiminin sona ermesiyle şiddetli soğukların yaşama olanağı sağlamadığı And Dağları eteklerinden kırsal kesimlere, "kışlama" adını verdikleri sürülerini taşıma yolculuğuna başladı.

Arjantin'in Patagonya bölgesinin kuzeybatısında, Neuquen eyaletinin Şili sınırında, Güney Amerika'nın batı kesimi boyunca uzanan And Dağları'nın eteklerinde hayvancılık yapan göçebeler, sonbaharda sıcaklığın düşmesiyle hayvanlarını, yüksekliği yer yer 1200 metreyi bulan kesimlerden düzlüklere taşıma telaşını yaşıyor.

Arjantinli göçebeler, çoğu keçi ve koyundan oluşan sürüleriyle ilkbaharın sonlarında düzlüklerin kavurucu sıcağından kaçarak çıktıkları yüksek kesimlerden, mart sonundan itibaren dondurucu soğuklar başlamadan tekrar ovaların yolunu tutuyor.

Göçebeler, mesafesi 100 kilometreyi aşan zorlu yolculuklarında sürülerini kamyonlar yardımıyla taşıyor ve özellikle küçük hayvanların durumunu göz önüne alarak belirli yerlerde mola vererek onları dinlendiriyor.

AA muhabirine konuşan Marta Argentina Claleo, iki gün sürecek 120 kilometrelik yolculuktan önce "Kamyonla taşıyoruz çünkü yolculuk için yeterli suyumuz yok ve bu işimizi zorlaştırıyor. Hem sokakta kimseyi rahatsız etmemek, hem de yollarda kaza yapmamak için bu şekilde yapıyoruz." dedi.

İklim değişikliği göçebeleri etkiliyor

Gün geçtikçe dünyada daha büyük bir tehdit haline gelen iklim değişikliği göçebelerin hayatını da olumsuz etkiliyor.

Kar yağışındaki azalma nedeniyle kışın donan ve yaz aylarında eriyerek yüksek kesimlerdeki yeşil alanları besleyen su kaynakları gittikçe azalıyor. Yeşil alanlardaki azalma da hayvanların besin arayışında daha fazla yorulmasına ve az gelişmesine sebep oluyor.

Yaklaşık 500 keçisi ve 100 koyunu ile kışlama yolcuğuna hazırlanan Miniez Consuelo Arratia, "Bu benim hayat tarzım, hep çetindi ama hiç böyle olacağını düşünmemiştik. Az kar yağdı ve keçiler zayıf kaldı." diye konuştu.

Yaklaşık 7 bin 500 göçebenin yaşadığı tahmin edilen Arjantin'in yanı sıra göçebe yaşam kültürü bölgede Şili, Bolivya ve Peru'da da devam ediyor.

Arjantinli göçebelerin kışlama yolculuğu başladı
Arjantinli göçebelerin kışlama yolculuğu başladı
Arjantinli göçebelerin kışlama yolculuğu başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantinli göçebelerin 'kışlama' yolculuğu başladı - Son Dakika


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