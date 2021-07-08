Arjantinli golfçü Cabrera'ya eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uygulamaktan 2 yıl hapis cezası - Son Dakika

BUENOS Arjantinli golfçü Angel Cabrera'ya, eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi.

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Turu ve Avrupa Turu'nda yıllardır mücadele eden, 4 büyük golf turnuvası arasındaki ABD Açık'ı 2007'de, Masters'ı ise 2009'da kazanan Cabrera, bu defa çirkin bir olayla gündeme geldi.

Ülkesinin Cordoba kentindeki mahkemede hakim karşısına çıkan 51 yaşındaki sporcu, 2016'dan 2018'e kadar ilişkisi olduğu Cecilia Torres Mana'ya karşı işlediği fiziksel şiddet, tehdit ve taciz suçları karşılığında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç, suçlamaları reddeden Cabrera'nın cezasını derhal çekmesine hükmetti.

Süren bir davası bulunmasına rağmen Arjantinli makamlardan izinsiz Brezilya'ya giden Cabrera, ocak ayında tutuklanmış, haziran ayında da ülkesine iade edilmişti.