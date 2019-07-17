Arjantinli savunma oyuncusu Campi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor 'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, sabaha karşı Trabzon'a geldi.

Campi, sabah saat 05.00'te uçağın Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yaptı. Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Campi, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavililerin, bugün Arjantinli savunma oyuncusu ile yapacağı görüşmenin ardından transferin resmiyet kazandırılması bekleniyor.

Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-2019 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlayan 1.93'lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Campi'nin Trabzon Havalimanı'ndan görüntüleri

-Detaylar

