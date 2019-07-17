Son Dakika Haberleri: Arjantinli savunma oyuncusu Campi, Trabzon'a geldi
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Arjantinli savunma oyuncusu Campi, Trabzon'a geldi

5 saat önce

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, sabaha karşı Trabzon'a geldi.

Arjantinli savunma oyuncusu Campi, Trabzon'a geldi, System.String[]
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, sabaha karşı Trabzon'a geldi.

Campi, sabah saat 05.00'te uçağın Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yaptı. Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Campi, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavililerin, bugün Arjantinli savunma oyuncusu ile yapacağı görüşmenin ardından transferin resmiyet kazandırılması bekleniyor.

Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-2019 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlayan 1.93'lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Campi'nin Trabzon Havalimanı'ndan görüntüleri
-Detaylar


Trabzonspor, Trabzon, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:02 Kaynak: DHA
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