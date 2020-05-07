Arjantinliler gıda yardımı eksiğini protesto etti: 'Açlık varsa, karantina olmaz'

Arjantin 'in başkenti Buenos Aires 'te yüzlerce gösterici, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan aşevlerindeki gıda eksikliğini protesto etmek için meydanlara döküldüView on euronews

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Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir

ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti

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