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Arjantinliler gıda yardımı eksiğini protesto etti: 'Açlık varsa, karantina olmaz'
6 saat önce
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce gösterici, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan aşevlerindeki gıda eksikliğini protesto etmek için meydanlara döküldüView on euronews.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüzlerce gösterici, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan aşevlerindeki gıda eksikliğini protesto etmek için meydanlara döküldüView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:12
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