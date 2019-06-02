Arjen Robben Bayern İçin İlk 10 Golünü Atıyor
1 saat önce
Manchester'daki voleybolu, Schalke'ye karşı sürünen solo ya da Wembley'deki belirleyici hedef: Arjen Robben, Bayern için birçok güzel ve önemli gol attı. Fakat Bay Wembley'nin kendisi hedefleri nasıl üstlenirdi?
Manchester
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06
'daki voleybolu, Schalke
'ye karşı sürünen solo ya da Wembley'deki belirleyici hedef: Arjen Robben
, Bayern için birçok güzel ve önemli gol attı. Fakat Bay Wembley'nin kendisi hedefleri nasıl üstlenirdi?
Abdullah Avcı açıkladı: Şenol Güneş ile görüşeceğim
Trabzonspor'u endişenlediren gelişme! Sosa'ya talip çıtkı
Fenerbahçe'de Mesut Özil kampanyası başlatıldı!
Fatih Terim'den Gökhan Töre transferine veto geldi!