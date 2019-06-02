Son Dakika Haberleri: Arjen Robben Bayern İçin İlk 10 Golünü Atıyor
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Arjen Robben Bayern İçin İlk 10 Golünü Atıyor

1 saat önce

Manchester'daki voleybolu, Schalke'ye karşı sürünen solo ya da Wembley'deki belirleyici hedef: Arjen Robben, Bayern için birçok güzel ve önemli gol attı. Fakat Bay Wembley'nin kendisi hedefleri nasıl üstlenirdi?

Manchester'daki voleybolu, Schalke'ye karşı sürünen solo ya da Wembley'deki belirleyici hedef: Arjen Robben, Bayern için birçok güzel ve önemli gol attı. Fakat Bay Wembley'nin kendisi hedefleri nasıl üstlenirdi?
Arjen Robben Bayern İçin İlk 10 Golünü Atıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06 
Schalke, Manchester, Arjen Robben, Spor
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