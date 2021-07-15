Üye Girişi
Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı - Son Dakika

Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:35
Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı, System.String[]

2019'da futbolu bıraktıktan sonra 2020'de Groningen'de tekrar kariyerine start veren Arjen Robben, bu sefer kesin olarak bıraktığını duyurdu. 37 yaşındaki Hollandalı yıldız, "Bu çok zor bir seçim oldu. Sevgili futbol ailesi, aktif futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Hollanda futbolunun unutulmayacak isimleri arasında gösterilen Arjen Robben, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

37 yaşındaki Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili futbol ailesi, aktif futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Desteği için herkese teşekkür ediyorum. Bu çok zor bir seçim oldu" ifadelerini kullandı.

Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı

ARA VERİP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Hatırlanacağı üzere Arjen Robben; 4 Temmuz 2019'da da aynı kararı almış ancak; 1 Temmuz 2020'de futbola geri dönmüştü. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla 7 maçta, 2 asist yaptı.

KARİYERİNDE YOK YOK

Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Robben, 10 yıl formasını terlettiği Bayern Münih'te 18 kupa kazanmayı başarmıştı.

Yıldız oyuncu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 İngiltere Community Shied, 2 İngiltere Premier Lig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.

(Ajansspor)

Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı

Arjen Robben, Sadece Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı 14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde bulunan FETÖ okullarını devraldı 14:02 Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde bulunan FETÖ okullarını devraldı AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 13:57 AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz
Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez 13:55 Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez Melih Bulu, uygulamaya soktuğu 13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı 11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu

Son Dakika Haberleri
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
13:58 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
13:56 AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz
13:55 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi
13:54 Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı         
14:11
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi         
13:56
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 14:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjen Robben, bir kez daha futbolu bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement