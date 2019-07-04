Son Dakika Haberleri: Arjen Robben futbolu bıraktığını açıkladı
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Arjen Robben futbolu bıraktığını açıkladı

45 dakika önce

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Arjen Robben futbolu bıraktığını açıkladı, System.String[]
Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
35 yaşındaki Hollandalı futbolcu Arjen Robben, futbolu bıraktığını duyurdu. Hollandalı yıldız futbolcunun, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona ermişti.
Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Robben, 10 yıl formasını terlettiği Bayern Münih'te 18 kupa kazanmayı başarmıştı. Yıldız oyuncu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA  Süper Kupa, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 İngiltere Community Shied, 2 İngiltere Premier Lig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.
Bundesliga tarihinde 99 gol ile en fazla gol atan Hollandalı futbolcu olmayı başaran Arjen Robben, aynı zamanda 31 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci Hollandalı oyuncuydu.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:51 Kaynak: DHA
Bayern Münih, Arjen Robben, Futbol, Spor
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