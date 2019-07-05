Son Dakika Haberleri: Arjen Robben'in Bayern İçin En İyi Golü
Son Dakika Spor Haber

Arjen Robben'in Bayern İçin En İyi Golü

50 dakika önce

Arjen Robben, profesyonel olarak ilk kez FC Groningen için başladı ancak kariyerinin en büyük bölümünü FC Bayern'de geçirdi. 2009'dan 2019'a kadar taçlandıran an, 2013'teki tiz başarısı oldu. Kanatçı, FCB için toplam 309 yarışmaya çıktı ve 144 gol ve 81 asist yaptı.

Arjen Robben, profesyonel olarak ilk kez FC Groningen için başladı ancak kariyerinin en büyük bölümünü FC Bayern'de geçirdi. 2009'dan 2019'a kadar taçlandıran an, 2013'teki tiz başarısı oldu. Kanatçı, FCB için toplam 309 yarışmaya çıktı ve 144 gol ve 81 asist yaptı.
Arjen Robben'in Bayern İçin En İyi Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Arjen Robben, Groningen, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arjen Robben futbolu bıraktı Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjen Robben'in Bayern İçin En İyi Golü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]