Arjen Robben'in Bayern İçin En İyi Golü
50 dakika önce
Arjen Robben, profesyonel olarak ilk kez FC Groningen için başladı ancak kariyerinin en büyük bölümünü FC Bayern'de geçirdi. 2009'dan 2019'a kadar taçlandıran an, 2013'teki tiz başarısı oldu. Kanatçı, FCB için toplam 309 yarışmaya çıktı ve 144 gol ve 81 asist yaptı.
Arjen Robben
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
, profesyonel olarak ilk kez FC Groningen
için başladı ancak kariyerinin en büyük bölümünü FC Bayern'de geçirdi. 2009'dan 2019'a kadar taçlandıran an, 2013'teki tiz başarısı oldu. Kanatçı, FCB için toplam 309 yarışmaya çıktı ve 144 gol ve 81 asist yaptı.
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