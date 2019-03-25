Son Dakika Haberleri: Arjen Robben'in Dönüşü Belirsiz

Arjen Robben'in Dönüşü Belirsiz

17 dakika önce

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, doktorlarının ağırlarının çürük dişinden kaynaklandığını söylemesi üzerine dişini de çektirmişti.

Arjen Robben'in Dönüşü Belirsiz, System.String[]
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, doktorlarının ağırlarının çürük dişinden kaynaklandığını söylemesi üzerine dişini de çektirmişti. Ancak buna rağmen ağrıları son bulmadığı için sahalara da dönemedi. Son kez 27 Kasım 2918'de Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz ekibi Lisbon karşısında forma giyen Robben, Dortmund maçında oynama hayalli kuruyor. 6 Mart'ta oynanacak maç için umutlanan tecrübeli futbolcunun bu karşılaşmada oynamasının zor olduğu tahmin ediliyor. Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidziç Robben'ın sakatlığıyla ilgili "Robben eskiye oranla daha iyi. Ne zaman hazır olur ben onu bilemiyorum" sözleriyle ünlü futbolcunun dönüşünün henüz netlik kazanmadığının mesajını verdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:19 

Portekiz, Güncel
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