Arjen Robben'in Dönüşü Belirsiz
17 dakika önce
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, doktorlarının ağırlarının çürük dişinden kaynaklandığını söylemesi üzerine dişini de çektirmişti.
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, doktorlarının ağırlarının çürük dişinden kaynaklandığını söylemesi üzerine dişini de çektirmişti. Ancak buna rağmen ağrıları son bulmadığı için sahalara da dönemedi. Son kez 27 Kasım 2918'de Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz
ekibi Lisbon karşısında forma giyen Robben, Dortmund
maçında oynama hayalli kuruyor. 6 Mart'ta oynanacak maç için umutlanan tecrübeli futbolcunun bu karşılaşmada oynamasının zor olduğu tahmin ediliyor. Bayern Münih
Sportif Direktörü Hasan Salihamidziç Robben'ın sakatlığıyla ilgili "Robben eskiye oranla daha iyi. Ne zaman hazır olur ben onu bilemiyorum" sözleriyle ünlü futbolcunun dönüşünün henüz netlik kazanmadığının mesajını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:19
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