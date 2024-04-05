Ark Invest, Coinbase Hisse Senetlerinden Kâr Elde Etmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ark Invest, Coinbase Hisse Senetlerinden Kâr Elde Etmeye Devam Ediyor

Ark Invest, Coinbase Hisse Senetlerinden Kâr Elde Etmeye Devam Ediyor

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, portföyündeki Coinbase hisselerinin ağırlığını yüzde 10'un altına düşürmek için toplam 25.662 hisse satarak 6,4 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. Bu satış, Mart ayındaki 21 milyon dolarlık satıştan sonra Ark'ın Coinbase'deki en büyük ikinci satışı oldu. Ark Invest'in stratejisi, herhangi bir varlığın portföydeki payını yüzde 10'un üzerinde tutmamayı içeriyor. Satılan hisselerin karı, Tesla gibi diğer hisselere yatırıldı.

05.04.2024 13:52
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Ark Invest, portföyündeki ağırlığı yüzde 10'un üzerine çıkan Coinbase hisselerinden elde edilen kârları realize ederek, yatırım çeşitliliğini korumaya yönelik hamlesini sürdürdü.

Cathie Wood Satışların Ardından Açıklama Yaptı

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, Perşembe günü iki ETF'den toplam 25.662 Coinbase hissesi satarak 6,4 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. Bu satış, Mart ayındaki 21 milyon dolarlık satıştan sonra Ark'ın Coinbase'deki en büyük ikinci satışı oldu.

Ark Invest'in yatırım stratejisi, herhangi bir varlığın portföydeki payını yüzde 10'un üzerinde tutmamayı içeriyor. Bu noktada analistler Coinbase hisselerinin fiyatı yükselmeye devam ettikçe, Ark'ın fonlarını yeniden dengeleme ihtiyacının doğabileceğini dile getiriyor.

Ark Invest CEO'su Cathie Wood, Reddit'te yatırımcıların endişelerine yanıt verdi. Wood, "Boşaltma yapmıyoruz. Aktif yönetim bu tür kararları gerektirir." dedi. Wood, satışın kâr realizasyonu amacıyla yapıldığını ve elde edilen karların Tesla gibi diğer hisselere yatırıldığını da sözlerine ekledi. Coinbase, ARKK ETF'inde hala en büyük yatırım olarak kalırken, ARKW fonunda ikinci sıraya geriledi. Her iki fon da geçen yıl önemli ölçüde arttı.

Oppenheimer yatırım bankası, Coinbase'in hisse fiyat hedefini 200 dolardan 276 dolara yükseltti ve satın alma tavsiyesini yineledi. Banka, dijital varlıkların benimsenmesinin ve spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının Coinbase'in işlem hacmini artıracağını öngörüyor. Coinbase hisseleri son bir ayda yüzde 8,5, yılbaşından bu yana ise yüzde 44,3 yükseldi. Şirketin piyasa değeri şu anda 46,4 milyar dolar.

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Son Dakika Kripto Ark Invest, Coinbase Hisse Senetlerinden Kâr Elde Etmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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