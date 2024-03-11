ARK Invest, 580.000'den Fazla Coinbase Hissesini Elden Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

ARK Invest, 580.000'den Fazla Coinbase Hissesini Elden Çıkardı

ARK Invest, 580.000\'den Fazla Coinbase Hissesini Elden Çıkardı

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, Coinbase'in hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirerek yaklaşık 150 milyon dolar gelir elde etti. Satışlar, ARK Invest'in üç farklı borsa yatırım fonu üzerinden gerçekleştirildi ve Temmuz 2023'ten beri yaşanan en yüksek haftalık satış miktarı oldu. Bitcoin fiyatındaki yükseliş ve Coinbase hisselerinin değer kazanması, ARK'ın satış hamlesini tetiklemiş gibi görünüyor.

11.03.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından biri olan ARK Invest, geçtiğimiz hafta sonu Coinbase'de büyük bir satış gerçekleştirerek yatırımcıları şaşırttı.

ARK Invest, 580.000'den Fazla Coinbase Hissesini Elden Çıkardı

Cathie Wood liderliğindeki yatırım devi ARK Invest, kripto para piyasasının önemli oyuncusu Coinbase'in hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftanın sonunda 580.000'den fazla hisseyi elden çıkaran ARK Invest, bu işlemden yaklaşık 150 milyon dolar gelir elde etti.

Satışlar, ARK Invest'in üç farklı borsa yatırım fonu (ETF) üzerinden gerçekleştirildi: ARKK, ARKW ve ARKF. Bu hamle, Şubat ayının ortalarında yapılan 151 milyon dolarlık satıştan sonra en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Temmuz 2023'ten beri yaşanan en yüksek haftalık satış miktarı da dikkat çekici.

ARK Invest, portföyündeki herhangi bir yatırımın ETF değerinin yüzde 10'unu aşmaması için bu tür stratejiler uyguluyor. Bu nedenle, Bitcoin fiyatındaki son yükseliş ve Coinbase hisselerinin değer kazanması, ARK'ın satış hamlesini tetiklemiş gibi görünüyor.

Son bir ayda Bitcoin'in yüzde 50'den fazla değer kazanması ile Coinbase hisseleri de yüzde 80'in üzerinde yükseliş gösterdi. Buna rağmen, Coinbase hisselerinin ARK'ın üç ETF'sindeki oranının yüzde 10'un üzerinde olması, yakın zamanda daha fazla satışın yapılabileceğini gösteriyor.

Piyasa öncesi işlemlerde ise Coinbase hisselerinde yüzde 5,6'lık bir artış gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıların ARK Invest'in satışlarına rağmen Coinbase'e olan güvenini koruduğunu gösteriyor.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto ARK Invest, 580.000'den Fazla Coinbase Hissesini Elden Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
15:01 Dünya Kadınlar Günü’nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
14:59 Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:35 NATO’nun 32. üyesi olan İsveç’in bayrağı genel merkeze asıldı NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı
14:22 Adana’da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü
14:07 AKP’li grup CHP’nin seçim ofisine girip slogan attı AKP'li grup CHP'nin seçim ofisine girip slogan attı
13:54 MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 15:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: ARK Invest, 580.000'den Fazla Coinbase Hissesini Elden Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement