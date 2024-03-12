Ark Invest, Portföy Dengelemesi Kapsamında Coinbase Hisselerini Satıyor - Son Dakika
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Kripto

Ark Invest, Portföy Dengelemesi Kapsamında Coinbase Hisselerini Satıyor

Ark Invest, Portföy Dengelemesi Kapsamında Coinbase Hisselerini Satıyor

Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi Ark Invest, Coinbase hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirdi. Üç farklı fon aracılığıyla toplamda 270.365 adet Coinbase hissesi, 68,7 milyon dolarlık bir bedelle satıldı. Ark Invest'in bu hamlesi, Coinbase hisselerinin fiyatındaki artışa paralel olarak fon portföylerindeki ağırlıkları yeniden düzenleme çabası olarak yorumlanıyor.

12.03.2024 16:34
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Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, Coinbase hisselerini satmaya devam ediyor. Son satışlarla birlikte Ark Invest'in Coinbase'deki hissesi önemli ölçüde azaldı.

Ark Invest, Portföy Dengelemesi Kapsamında Coinbase Hisselerini Satıyor

Cathie Wood'un yönettiği yatırım şirketi Ark Invest, Pazartesi günü Coinbase hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirdi. Şirket, üç farklı fon aracılığıyla toplamda 270.365 adet Coinbase hissesini, 68,7 milyon dolarlık bir bedelle piyasaya sürdü.

Bu satışlar, Ark Innovation ETF'den 171.154 hisse (yaklaşık 43,5 milyon dolar), Ark Next Generation Internet ETF'den 23.330 hisse (tahmini 5,9 milyon dolar) ve Ark Fintech Innovation ETF'den 75.881 hisse (yaklaşık 19,3 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

Gerçekleşen satışlar, tek bir gün içinde Amerikan Doları cinsinden yapılan en yüksek miktarlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ark Invest'in bu hamlesi, Coinbase hisselerinin fiyatındaki artışa paralel olarak fon portföylerindeki ağırlıkları yeniden düzenleme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta da 150 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi satmıştı ve herhangi bir bireysel varlığın ETF portföylerindeki payının yüzde 10'u geçmemesini amaçlıyor.

TradingView verilerine göre Coinbase hisseleri kısa bir süre önce piyasa kapanışında her biri 254,17 dolardan işlem görerek, geçtiğimiz hafta boyunca yüzde 10'un üzerinde bir değer artışı yaşadı. Coinbase (COIN), geçen ay yüzde 79, geçen yıl ise yüzde 350 oranında değer kazanarak Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, hisse senedi Kasım 2021'de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 342,98 doların yüzde 26 altında işlem görüyor. Verilere göre, Coinbase'in piyasa değeri şu anda 47,3 milyar dolar.

Bununla birlikte, Bitcoin'in rekor seviyelere ulaşmasının ardından hisse fiyatlarında görülen bu artışa rağmen, Coinbase Institutional, kripto piyasasının önümüzdeki haftalarda karşılaşabileceği "makroekonomik rüzgarlar" ve "olumsuz teknik etmenler" hakkında uyarıda bulundu.

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Son Dakika Kripto Ark Invest, Portföy Dengelemesi Kapsamında Coinbase Hisselerini Satıyor - Son Dakika

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