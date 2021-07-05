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ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir? - Son Dakika

ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir?

05.07.2021 17:25
ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir?, System.String[]

ARK Survival Evolved için beşinci ve son ücretli DLC genişleme paketi olan Genesis Part 2, 3 Haziran'da yayınlanmıştı.

ARK Survival Evolved için beşinci ve son ücretli DLC genişleme paketi olan Genesis Part 2, 3 Haziran'da yayınlanmıştı. Farklı özelliklere sahip yeni biyomlar, hikaye görevleri ve yeni bölgeler içeren DLC, aynı zamanda evcilleştirebileceğiniz ve kontrol altına alabileceğiniz yepyeni yaratıklar içeriyor. Bunlardan biri de Noglin.

Rex gibi Kurtulanların ve Yaratıkların zihinlerini kontrol etme yeteneğine sahip olan Noglin, doğru koşullar altında Yaratıklara veya Hayatta Kalanlara bağlanarak zihinlerinin kontrolünü sahibine verebilir. Binilebilir olmamasına rağmen bu özellikleriyle çeşitli bölgelere seyahat ederken işinize yarayabilir.

Noglin, evcilleştirmesi kolay bir yaratık değil, ancak birkaç ipucu ve püf noktası sayesinde bu süreci kısaltabilirsiniz.

Noglin Nasıl Evcilleştirilir?

ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir?

Bir Noglin'i evcilleştirmek istiyorsanız, izlemeniz gereken bir dizi adım var. Yaratığı kontrol altına almak için aşağıdaki rehberi uygulayabilirsiniz.

Bir Noglin'i evcilleştirmenin adımları şunlardır:

Rockwell Bölgesine Gidin

Güvenli Bir Alan Yapın

Noglin'i Tuzağa Düşürün

Bir Muhafaza Birimi İnşa Edin

Rockwell Bölgesine Gidin

ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir?

Rockwell Bölgesi haritanın en tehlikeli bölümlerinden biri olduğu için üs oluşturmak için en ideal yer değildir, ancak Noglin'i tam olarak burada bulacaksınız. Yumurtlayabilecekleri birkaç nokta var, ancak yine de nadir bulunur. Bu nedenle onlarla karşılaşmanız biraz zaman alabilir.

Noglin'i bulabileceğiniz yerler şunlardır:

Eden'i Rockwell Bölgesi'ne bağlayan köprünün tam karşısında

Haritadaki Enlem 50 çizgisi boyunca (en yaygın olarak Boylam 15 civarında bulunur)

Nehrin yanında (kenardaki bitkilere dikkat edin çünkü sizi yerler)

Güvenli Bir Alan Yapın

Noglin'i özellikle nehrin yanında güvenli bir bölgeye çekmek veya taşımak oldukça zor. Fakat yaratıktan güvenli bir mesafede durmaya çalışın. Aksi takdirde evcillerinizden birine veya bölgedeki diğer yaratıklara saldırabilir.

Noglin'i Tuzağa Düşürün

ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir?

Yanınızda mutlaka Harpoon Launcher bulundurun. Böylece Noglin'i yere sabitleyerek tuzağa düşürmek için kullanabilirsiniz. Toplamda bir dakikadan uzun sürmeyecektir.

Bir Muhafaza Birimi İnşa Edin

ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir?

Noglin artık bir ağa yakalandığına göre, onu tuzağa düşürmek için etrafında bir muhafaza birimi oluşturmak iyi bir fikir olacaktır. Zira bu yaratık sadece diğer canlılara kilitlenerek ve zihinlerini kontrol ederek evcilleştirildiğinden bu gerekli bir hamledir.

Yapınızı oldukça geniş ve ferah yaparsanız, Noglin o kadar hızlı evcilleştirilir. Noglin, bağlandığı her yaratık için yüzde 20'ye kadar evcilleştirilecektir. Bu nedenle toplam beş zihin kontrolünü tamamlaması gerekecek.

Evcillerinizin birbirini öldürme ihtimali olduğu için çok sağlıklı olanları yanınıza aldığınızdan ve bunun olması durumunda envanterinizde en az altı tane olduğundan emin olun.

Noglin evcilleştirildikten sonra, ekranınızda sizden onu adlandırmanızı isteyen bir mesaj Ardından yolunuza devam edebilirsiniz.

ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir?

Haziran, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar ARK Survival Evolved: Noglin Nasıl Evcilleştirilir? - Son Dakika


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