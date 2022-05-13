ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI

13.05.2022 14:13

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde arka bacaklarından felç geçirmiş halde bulunan sincabın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerince tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde arka bacaklarından felç geçirmiş halde bulunan sincabın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerince tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı.

İlçeye bağlı Kaman Köyü'nde bir vatandaş evinin bahçe kısmında, arka bacaklarını kullanamayan sincabı görünce yakaladı, tedavisi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine DKMP görevlileri belirtilen adrese yönlendirildi. Hayvansever vatandaştan teslim alınıp, özel bir kafese konulan sincap, acil ilk müdahale merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Veteriner Hekim İbrahim Alçı tarafından muayene edilen, sincabın arka iki bacağının felçli olduğu görüldü. Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden sincabın, iyileşmesi halinde yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacağı, yaşamını doğal ortamda devam ettiremeyecek durumda olması halinde ise hayvanat bahçesine gönderileceği kaydedildi.

ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI
ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI
ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI
ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bahçe, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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